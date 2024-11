O sub-20 do CAV segue sua rotina de treinos com foco total na evolução do elenco

publicado em 18/11/2024

O Cavinho fez dois testes no final de semana (Foto: Rafa Bento/CAV)

O final de semana foi de muito futebol para a equipe sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense. No sábado (16), os garotos alvinegros enfrentaram a Inter de Bebedouro em amistoso realizado na Arena Plínio Marin e deram show: vitória expressiva por 5 a 0. Os gols foram marcados por Rafael (2), Cauã Lunardelo (2) e Milani, em uma atuação dominante do time.Já no domingo (17), o elenco voltou a campo, desta vez para um jogo-treino contra a qualificada equipe do Tanabi, no campo municipal de Sebastianópolis do Sul. Em uma partida equilibrada, o confronto terminou empatado sem gols, mas com muitas lições importantes para o desenvolvimento do grupo.Os resultados são extremamente positivos, considerando que o sub-20 está em atividade há apenas duas semanas. O técnico Rilla destacou a importância desses testes no processo de preparação para as futuras competições da Federação Paulista de Futebol.“Esses amistosos e jogos-treino são fundamentais para avaliar o grupo, implementar nossas ideias de jogo e ajustar o que for necessário. O desempenho dos garotos nos dá confiança de que estamos no caminho certo para encarar os desafios que teremos pela frente”, analisou Rilla.A diretoria do Clube Atletico Votuporanguense agradece à Inter de Bebedouro e ao Tanabi pela parceria e pela disponibilidade em colaborar com esse trabalho, que é fundamental para o desenvolvimento do futebol de base.O sub-20 do CAV segue sua rotina de treinos com foco total na evolução do elenco, visando representar bem a Votuporanguense nas competições que estão por vir.