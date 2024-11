Na noite desta segunda-feira (25) foram sorteados os grupos do torneio

publicado em 25/11/2024

Cavinho está no grupo do Botafogo na Copinha (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brDesde o dia 4 de novembro o elenco sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense treina para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, que começa no mês de janeiro. O Cavinho terá 12 jogadores da cidade no time. Na noite desta segunda-feira (25) foram sorteados os grupos do torneio. Votuporanga, cidade sede, terá o CAV, o Botafogo-RJ, o Floresta-CE e o Fast Clube-MA.Os treinamentos do Cavinho ocorrem na parte da manhã, no campo da Ferroviária. O elenco conta com 30 atletas, sendo 12 de Votuporanga, alguns deles fazem parte das escolinhas mantidas pela Prefeitura Municipal.O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, explicou que a Escolinha de Futebol da Prefeitura, na Ferroviária, hoje contempla 200 meninos de Votuporanga e a Escolinha do Mário Covas também atende 200 meninos na zona Norte. “Então, para nós é muito importante o vínculo desses meninos com a Votuporanguense e, quem sabe, esses meninos possam se tornar futuramente jogadores de futebol profissional, porque a Copinha é o torneio que mais olheiros de todos os times do Brasil vêm acompanhar”, apontou.