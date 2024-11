Elenco de jogadores foi apresentado na Arena Plínio Marin

publicado em 26/11/2024

Elenco foi apresentado na manhã desta segunda-feira (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCom a presença de dirigentes e imprensa, o Clube Atletico Votuporanguense apresentou, na manhã desta segunda-feira (25), na Arena Plínio Marin, o elenco para a temporada 2025. Logo em seguida, os jogadores participaram de uma avaliação física. Seis caras novas em relação ao grupo que terminou a Copa Paulista foram apresentadas.As novidades são o goleiro Jean Carlos, de 24 anos, o lateral-direito Mizael, de 32 anos, o volante Édson, de 26 anos – que defendeu a Pantera no Campeonato Paulista da Série A3 deste ano –, o volante Dener, de 29 anos, o volante Dérick, de 24 anos, e o atacante Luan Santos, de 24 anos.De agora em diante, as atividades serão diárias, uma vez que o Campeonato Paulista da Série A2 começa no dia 15 de janeiro. Hoje, o trabalho na academia será às 9h, e à tarde, às 16h, ocorre um treinamento físico na Arena Plínio Marin.Amanhã os atletas treinam no campo, na cidade de Sebastianópolis do Sul, às 16h. Na quinta-feira (28), às 9h, o trabalho será na academia e à tarde, às 16h, no campo, também em Sebastianópolis. Na sexta-feira (29), a atividade na academia também será às 9h, e à tarde, às 16h, no gramado da Arena Plínio Marin. Sábado, às 9h, o elenco treina em Álvares Florence. A reapresentação será na manhã de segunda-feira (2).Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, o treinador da Pantera, Rogério Corrêa, contou que está muito contente para mais esse reinício de trabalho. “Estou muito feliz de estar no CAV, trabalhar, voltar a fazer o que a gente gosta que é estar dentro de campo, então estamos muito contentes por tudo o que está acontecendo agora”, contou.O Paulistão A2 Sicredi 2025 terá seu pontapé inicial em 15 de janeiro, será disputado em turno único de 15 rodadas na primeira fase e contará com VAR a partir das quartas de final. A decisão será em 6 de abril. Os jogos serão transmitidos ao vivo pelo canal Paulistão, no YouTube, TV Cultura e TV Record Interior. A rádiotransmitirá todos os jogos da Votuporanguense.Na primeira fase, os clubes se enfrentam em turno único, e avançam para a segunda fase os oito melhores colocados. As quartas, semifinais e finais serão disputadas em ida e volta.Os representantes dos clubes também definiram que os times de melhor campanha poderão escolher se realizam os jogos de volta do mata-mata em casa ou fora de casa. Em caso de igualdade nos jogos de mata-mata, a vaga será disputada nos pênaltis.