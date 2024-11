Wendel Júnior não é mais jogador da Alvinegra; o atleta foi fundamental no título do Campeonato Paulista da Série A3

publicado em 05/11/2024

Artilheiro se despede do CAV e assina com o Itabaiana (Pedro Zacchi/Agência Paulistão)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brFundamental no título do Campeonato Paulista da Série A3 e importante no vice da Copa Paulista 2024, o meia-atacante Wendel Júnior deixa o Clube Atlético Votuporanguense. O Grupo Cidade de Comunicação apurou que o atleta acertou com o Itabaiana, de Sergipe, que disputará a primeira divisão do estadual e o Campeonato Brasileiro da Série C.A primeira passagem do jogador pelo CAV foi revelada há praticamente um ano, em 2 de novembro de 2023, quando a Alvinegra acertou com o atleta para a disputa da Série A3. A contratação foi um sucesso. Wendel fez sete gols no torneio, foi o artilheiro da Pantera na competição e considerado um dos melhores do torneio.No fim da A3, ele foi para o Paranavaí, time do cantor Gusttavo Lima, no Estado do Paraná. Em 19 de julho, a Alvinegra anunciou o retorno do atleta para a disputa da Copa Paulista, que já estava em andamento. Rapidamente Wendel conquistou seu lugar no time do técnico Rogério Corrêa e fez um gol no torneio, no primeiro jogo da final contra o Monte Azul.Wendel Rosas Nogueira Júnior tem 27 anos, 1,80m de altura é canhoto e nasceu no Rio de Janeiro-RJ. O jogador pode atuar como meia, segundo atacante e até centroavante. Ele tem bastante rodagem no futebol. Passou por Artusl (de Nova Iguaçu-RJ), Cruzeiro, Boavista-RJ, Botafogo-SP, Manthiqueira (de Guaratinguetá-SP), Marília, Lajeadense (de Lajeado-RS), Guarany de Bagé-RS, São José-SP e São Luiz-RS.Após a Copa Paulista, já deixaram o CAV o lateral-direito Vinícius Baracioli, o volante Jonatas Paulistas, o lateral-direito Luizão, o centroavante Danilo Mariotto, o zagueiro Guilherme, o volante Rapchan, o lateral-direito Caio Callyman e o meia-atacante Wendel Júnior.