André Luís Correa Silva e Roger da Silva Alves foram os melhores em suas categorias no Campeonato Mundial na Argentina

publicado em 29/10/2024

Roger da Silva Alves e André Luís Correa Silva foram campeões mundiais na Argentina (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga teve dois representantes no Campeonato Mundial de Artes Marciais realizado pela International Martial Arts Tour (Imat), na Argentina, e os dois foram campeões de caratê: André Luís Correa Silva e Roger da Silva Alves. A competição foi realizada na sexta-feira (26) e sábado (27), em Buenos Aires, capital do país.André Luís Correa Silva foi o melhor na categoria Kata Sênior, já Roger da Silva Alves levou o título na Kata Adulto Absoluto. “Nada disso seria possível sem o apoio financeiro de todos que participaram da vaquinha e torceram por mim. Sem a ajuda de vocês esse sonho não seria possível. Obrigado por acreditarem, contribuírem e vibrarem junto! Obrigado a Prefeitura Municipal de Votuporanga e as Secretarias de Esporte e Educação”, comemorou André.“Representar o Brasil em um Campeonato Mundial é uma honra que carrego com muito orgulho. Vestir as cores do nosso país e conquistar esses resultados é algo indescritível. Obrigado a todos que estiveram comigo nessa jornada”, acrescentou o lutador.Roger também festejou a sua conquista: “É a realização de um sonho, é algo que começou a ser construído 20 anos atrás, quando dei meus primeiros golpes no caratê. É um misto de alegria, e uma sensação de auto realização muito grande”.O carateca fez questão de agradecer quem esteve com ele nessa jornada vitoriosa. “Agradeço a todos que ajudaram a construir essa vitória, começando por meu mestre, o Sensei Adebaur Borges, que fez de mim o atleta que sou; meu irmão e Sensei Nick Borges, que nos últimos meses me ajudou nessa preparação; a Prefeitura de Votuporanga, em especial ao secretário de Esportes, Marcello Stringari, e ao Jhônny Dias por todo apoio e incentivo a todo esporte em Votuporanga”, escreveu Roger.