CAV e Monte Azul jogaram na tarde deste sábado (5) na Arena Plínio Marin; Alvinegra conquistou a vantagem do empate

publicado em 05/10/2024

Wendel Júnior fez o gol da vitória (Foto: Andrey Queiroz/RP Fotopress)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCom mais de 3 mil torcedores na Arena Plínio Marin, a Votuporanguense venceu o Monte Azul por 1 a 0 na tarde deste sábado (5) no primeiro jogo da final da Copa Paulista 2024. Com o resultado, a Pantera conquistou a vantagem do empate no segundo confronto, que será realizado sábado (12), com mando de campo do Azulão.Com 27 segundos de jogo os adversários já arriscaram para o gol, com Pedrinho, que chutou de longe e João Paulo espalmou. Aos 11 minutos, Wendel Júnior recebeu dentro da área e reclamou que teria sido agarrado. O técnico Rogério Corrêa e a torcida reclamaram bastante de que seria pênalti. Na sequência, Bala cruzou da direita, Wendel Júnior chutou de primeira e a bola bateu no travessão.Depois de cruzamento da esquerda, aos 23, Gui Sales cabeceou bonito e a bola passou perto da trave direita de João Paulo. O primeiro tempo de muita marcação, mas de poucas chances de gol terminou em 0 a 0.Já na segunda etapa, aos 18 minutos, após cobrança de escanteio e desvio no primeiro pau, Rian chutou, João Paulo fez grande defesa e a bola bateu na trave depois. Aos 32 minutos, Vinícius Baracioli sofreu pênalti, que só foi marcado após o árbitro consultar o VAR. Santana deu um forte carrinho em Vinícius. O jogador do Azulão foi expulso. Na cobrança, Wendel Júnior cobrou rasteiro, no canto esquerdo de Zanella, que tocou na bola, porém ela bateu na trave e entrou. No finalzinho, após cruzamento na área, Léo Paraiso tentou tirar e a bola bateu na trave de João Paulo. Nos acréscimos, Wesley recebeu livre, chutou e acertou a trave direita de João Paulo. O jogo terminou mesmo em 1 a 0.