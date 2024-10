A bilheteria do Maião será aberta duas horas antes do início da partida

publicado em 10/10/2024

Valor do ingresso assusta, mas caravana da torcida do CAV já tem 6 ônibus (Foto: Pedro Zacchi/Ag. Paulistão)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o popular Maião, em Mirassol, foi o escolhido para ser palco da grande final da Copa Paulista 2024 entre Monte Azul e Votuporanguense, sábado (12), às 15h. Desde o anúncio, a torcida da Pantera se mobiliza para levar um grande número de torcedores para a decisão.O Maião fica a cerca de 50 minutos de Votuporanga e a mais ou menos 1h30 de Monte Azul. A expectativa é que a torcida alvinegra compareça em bom número. Até ontem a TOV (Torcida Organizada Votuporanguense) estava prestes a lotar o terceiro ônibus. A Tura (Torcida Uniformizada Raça Alvinegra) também três ônibus e deve abrir vagas para o quarto. Além dos ônibus, diversos torcedores da cidade devem ir de carro para acompanhar a final.Para viajar com a TOV, o valor é R$ 50, com direito a bebidas (refrigerante ou cerveja) na volta. A saída será às 13h, na Arena Plínio Marin. O telefone de contato é (17) 99741 – 6512. Na Tura, a viagem é de graça. O telefone é (17) 99715 – 6867. A saída será às 12h30 do Auto Posto Cidade Nova, na avenida da Arena.As vendas de ingressos começaram anteontem no site totalticket.com.br. O valor da entrada assustou os torcedores da alvinegra. O responsável pelas vendas e valores é a equipe do Monte Azul. O torcedor interessado deverá realizar a compra no setor destinado à torcida do Votuporanguense (Arquibancada S4 Amarela). O valor do ingresso será de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). A comprovação da meia-entrada será pedida na entrada do estádio. Estudantes, professores e aposentados têm direito à meia-entrada.A bilheteria será aberta duas horas antes do início da partida. A entrada da torcida do CAV será feita pelo Portão 4. Os torcedores devem se concentrar na rua São Vicente de Paula.