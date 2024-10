Presidente do Azulão confirmou que o time escolherá o Campeonato Brasileiro

publicado em 12/10/2024

Monte Azul e CAV jogaram na tarde deste sábado (12) (Foto: Pedro Zacchi)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brMonte Azul e Votuporanguense jogaram na tarde deste sábado (12) no Maião, em Mirassol, pela segunda partida da final da Copa Paulista 2024. Após vencer o primeiro jogo em casa por 1 a 0, a Alvinegra perdeu, também por 1 a 0, e a decisão do título foi para os pênaltis. Nas cobranças, o Azulão venceu por 4 a 3.Nas penalidades, o Monte Azul venceu o confronto por 4 a 3. Duas cobranças bateram na trave, uma de cada time. Na última cobrança do CAV, Gabriel Moyses bateu no canto esquerdo de Zanella, que defendeu. Por fim, Pedrinho cobrou no canto esquerdo de João Paulo e marcou para a conquista do Azulão.Em conversa com a reportagem da rádio, que transmitiu a final, o presidente do Monte Azul, Marcelo Cardoso, confirmou que o time vai escolher disputar o Campeonato Brasileiro da Série D em 2025, portanto restará ao CAV participar da Copa do Brasil no ano que vem.“Isso, vamos escolher o Campeonato Brasileiro. Não fizemos grandes investimentos [para a Copa Paulista] e nossos investidores são mesmo o Neymar dos Santos [pai do atacante Neymar] e o ex-jogador Emerson Sheik”, disse para a reportagem da