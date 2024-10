O polivalente jogador foi importante na campanha da Copa Paulista; CAV segue trabalhando na reformulação do elenco

publicado em 22/10/2024

Lateral Luizão se despede da Votuporanguense (Foto: Pedro Zacchi)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNas próximas semanas alguns jogadores devem deixar o Clube Atlético Votuporanguense, que trabalha na montagem do elenco para a próxima temporada. Quem se despediu recentemente da Pantera foi o lateral/zagueiro Luizão.“Me despeço da Votuporanguense. Queria agradecer pela oportunidade e por ter me recebido de portas aberta. Agradeço à diretoria, aos companheiros de clube, à comissão técnica, ao professor Rogério Corrêa e aos torcedores que estiveram do meu lado nesse período. Foi uma experiência incrível e marcante na minha vida. Obrigado por tudo, CAV”, escreveu o jogador nas redes sociais.Em junho, quando chegou, o polivalente atleta contou o motivo de aceitar o convite da Alvinegra. “Eu vim para a Votuporanguense porque sei da estrutura e sei o tamanho do CAV. Estava no Espírito Santo, onde disputei a Série D e a Copa Espírito Santo, fiz seis jogos e um gol, só que optei pelo trabalho do professor Rogério com a estrutura da Votuporanguense”, comentou.O atleta havia atuado sob o comando de Rogério Corrêa no Marília e gosta bastante do trabalho do treinador. “Acredito no trabalho dele e sei que o CAV está em busca de grandes objetivos, como uma competição de nível nacional, e a Copa Paulista dá esse acesso, então estou muito feliz e motivado para trabalhar todos os dias”, disse ele na época.Luiz Felipe Santos da Cruz nasceu em 17 de março de 1999, em Coruripe (Alagoas), tem 25 anos, é destro e tem 1,88m de altura. Ele fez as categorias de base no Fluminense, Alcanenense (de Portugal) e CSA, e tem passagens por CRB, Ji-Paraná, Rio Maior (Portugal), Sete de Setembro-PE, Zumbi (de União dos Palmares, Alagoas), Capivariano, XV de Jaú, Marília e Real Noroeste, onde estava antes de acertar com o CAV.O Clube Atlético Votuporanguense já tem data para começar os trabalhos com os jogadores: dia 25 de novembro, uma segunda-feira. Assim, o plantel terá mais de um mês de preparação até o início do Campeonato Paulista da Série A2. Até lá a diretoria segue trabalhando para reforçar o elenco. Ao lado do treinador Rogério Corrêa, a direção está montando o planejamento da pré-temporada, com rotina de treinos e também amistosos. A intenção da direção é contratar pelo menos seis jogadores para a disputa da A2.