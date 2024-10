Isadora Faichel conversou com a reportagem do jornal A Cidade sobre a convocação para a Copa do Mundo

publicado em 10/10/2024

Isadora Faichel (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA região terá pelo menos uma representante na Copa do Mundo Sub-17 de Futebol Feminino que será realizada na República Dominicana entre os dias 16 de outubro e 3 de novembro. A goleira Isadora Faichel, natural de Álvares Florence, é uma das convocadas pela técnica Simone Jatobá.A atleta da Ferroviária – umas das equipes mais fortes do futebol feminino nacional – está muito feliz com a convocação. “Participar da Copa do Mundo Sub-17 com a Seleção Brasileira é um sonho sendo realizado! Estou muito empolgada e ansiosa para nossa estreia, é uma oportunidade única de representar meu país e jogar com essas meninas tão talentosas”, contou, em conversa com a reportagem do jornal, direto da Espanha, onde participa da preparação para o torneio.Hoje com 17 anos, Isadora Faichel Cortes, chamada carinhosamente de Isa Faichel, assinou seu primeiro contrato profissional com a Ferroviária quando tinha 16 anos. A goleira deu seus primeiros passos no futebol com oito anos, ainda de brincadeira. Mais tarde começou a fazer pequenos treinos em um projeto na escola. Com dez anos, entrou pela primeira vez em uma escola de futebol, na AABB.Em 2018, começou a treinar na Elite Futsal, de Votuporanga. No mesmo ano a atleta entrou para a escolinha de futebol Garotos da Vila. Em 2021, Isadora deu um salto maior, fez teste na Ferroviária e passou.A Seleção Brasileira Sub-17 estreia contra a Zâmbia, no dia 17, em Santo Domingo, às 20h, no Estádio Félix Sánchez. Em seguida, o Brasil enfrentará o Japão, no mesmo local, no dia 20, às 17h. O último desafio da fase de grupos será contra a Polônia, no dia 23, no Estádio CFC, em Santiago de los Caballeros, também às 17h. “Essa é nossa chance de mostrar nosso potencial e fazer história. Espero que a gente consiga se divertir e dar o nosso melhor”, concluiu a jovem de Álvares Florence.