O BJJ Nacional de Jiu-Jítsu Esportivo foi disputado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo

publicado em 03/09/2024

Votuporanguenses fazem bonito no BJJ Nacional de Jiu-Jítsu (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu Esportivo realizou no último sábado (31) o BJJ Nacional de Jiu-Jítsu Esportivo, do Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e os votuporanguenses da academia Brothers Team fizeram bonito na competição.Matheus Oliveira, o “Bizuca”, foi campeão categoria no-gi pesadíssimo faixa preta e também na absoluto faixa preta. Além de ser vice-campeão na categoria pesadíssimo faixa preta e terceiro colocado na absoluto no-gi faixa preta.Raphael Oliveira, o “Pé”, foi campeão na categoria pesadíssimo faixa preta e vice-campeão na no-gi faixa preta pesadíssimo. Lucas Ciconi Alves foi campeão na categoria pena faixa azul juvenil. Por fim, Jean Carlos Santos de Oliveira foi campeão na categoria superpesado e na no-gi superpesado.“Esse campeonato foi emocionante para nós porque meu irmão e eu conseguimos fechar duas categorias, ele e eu sendo campeão e vice, e vice-versa. Também é muito bom ver nossos alunos crescendo no cenário competitivo; isso é muito gratificante”, contou Matheus Oliveira, o “Bizuca”, ao jornal. A academia Brothers Team fica na rua Padre Isidoro Cordeiro Paranhos.