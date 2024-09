Definição ocorreu na tarde desta segunda-feira (16)

publicado em 16/09/2024

Nando comemora seu gol na vitória da Pantera (Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCom mais de 2 mil torcedores presentes na Arena Plínio Marin, a Votuporanguense venceu o Capivariano por 2 a 0 na partida de volta das quartas de final da Copa Paulista 2024. Mesmo com a vantagem do empate após vencer a ida por 1 a 0, a Alvinegra foi para cima do adversário na noite deste sábado (14) e agora vai pegar a Portuguesa na semifinal. CAV e Lusa jogam sábado (21), às 15h, no Canindé, em São Paulo.O primeiro lance de perigo foi dos visitantes, logo aos três minutos. Rodrigo Bonfim arriscou de longe e bola bateu na trave esquerda de João Paulo. Aos 20 a Pantera abriu o placar. Depois de perde e ganha no meio de campo, o jogador do Leão atrasou, Mariotto tentou fazer o pivô e a bola sobrou para Nando, que chutou no canto direito de Guilherme.Vinícius Baracioli chutou forte, da entrada da área, aos 23, e Guilherme espalmou. Aos 42, Egito recebeu dentro da área, pela esquerda e tentou acertar o ângulo esquerdo do goleiro do Leão; a bola passou perto. O primeiro tempo terminou em 1 a 0.A segunda etapa começou e o CAV logo ampliou. Aos quatro minutos, após roubada de bola pela direita, Orlando Júnior cruzou na cabeça de Mariotto, que desviou para o gol. Aos 22, em contra-ataque rápido, Amorim arrancou e tocou para Orlando Júnior, que, dentro da área pelo lado direito, chutou cruzado e Guilherme defendeu. Aos 16, Wendel Júnior deu linda enfiada para Mariotto que, na frente do gol, chutou por cima. Aos 34, Thiaguinho recebeu dentro da área, mas chutou fraquinho para a fácil defesa de João Paulo.O público pagante foi de 2.151 pessoas para uma renda de R$ 34.447,50. Na semifinal da Copa Paulista, o Monte Azul enfrenta o União São João, e o CAV pega a Lusa. O segundo jogo da Alvinegra será na Arena Plínio Marin.