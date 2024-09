A votuporanguense Karina Franzin é considerada uma das melhores corredoras de rua da região

publicado em 18/09/2024

Karina Franzin durante a “1ª Corre Bonita”, realizada em Tanabi (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brGanhar uma corrida de rua já não deve ser fácil, imagina duas. Agora, e quando as provas são no mesmo dia? Pois a votuporanguense Karina Franzin venceu duas corridas em um dia só.Em conversa com a reportagem do jornal, a atleta contou sobre esse feito não muito comum. Tudo aconteceu no dia 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. “Eu já havia corrido duas provas na sequência, mas assim, uma no sábado à noite e outra no domingo de manhã. Pelo menos dava para dormir e descansar um pouco entre uma e outra. Agora, dessa vez com as duas em um dia, eu achei um pouco cansativo”, revelou.A “maratona” de Karina no feriado começou com a primeira prova do dia, às 8h, em Uchoa, na 3ª Corrida Pedestre da Pátria, de 5 km. “Corri, ganhei e chegamos em Votuporanga por volta do meio dia. Deu tempo de descansar um pouco e 16h eu já estava em Tanabi, onde a largada foi 17h”, lembrou.Em Tanabi, a votuporanguense participou de uma prova somente para mulheres, a “1ª Corre Bonita”, também de 5 km, que contou com a participação de 500 corredoras. “Participar de duas provas em um dia foi uma experiência nova e muito legal. A adrenalina da prova da manhã já serviu para a corrida da tarde”, sorriu.O tempo entre uma e outra foi curto para ela chegar em Votuporanga, almoçar e descansar; mesmo assim, Karina entendeu que poderia ter um bom resultado também à tarde. “Eu tive que fazer massagem nas pernas e colocá-las para cima para recuperar para a segunda corrida. Foi uma experiência legal demais pra mim, mas um pouco cansativa”, analisou.No fim de semana seguinte, no dia 15, Karina participou e ganhou a 5ª Corrida de Rua “Evolua-se”, de 5 km, realizada em Iturama-MG.Karina Franzin, de 36 anos, é considerada uma das melhores corredoras de rua da região. Entre os vários bons está o da 98ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, realizada no dia 31 de dezembro de 2023, em São Paulo. Ela ficou em primeiro lugar na categoria feminina no pelotão geral. A votuporanguense fez os 15 quilômetros do percurso em um tempo de 58 minutos e 54 segundos.Formada em educação física e fisioterapia, Karina dá aulas de corrida e trabalha com idosos na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.