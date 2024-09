O campeão da Copa leva R$ 10 mil e o segundo colocado, R$ 5 mil, além de troféus e medalhas

publicado em 20/09/2024

Dirão (à esquerda) conversou com o A Cidade sobre o campeonato (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVem aí mais uma edição da Copa Regional de Futebol Competência no Apito PolySport, sob a responsabilidade da Liga Competência no Apito, que tem como presidente Valdir José Teixeira, o popular Dirão. A competição começa na tarde desde domingo (22), às 14h, no estádio de Sebastianópolis do Sul.Este ano o torneio ocorre todo em Sebastianópolis do Sul e contará com 16 equipes que disputam em sistema de mata-mata. O campeão da Copa leva R$ 10 mil e o segundo colocado, R$ 5 mil, além de troféus e medalhas. O goleiro menos vazado e o artilheiro também serão premiados. O melhor jogador do campeonato ganhará a “Bola de Ouro”.A Copa segue até o dia 17 de novembro, com jogos em oito domingos, sempre no sistema mata-mata. Só não haverá rodada no dia 5 de outubro por conta das eleições. São 16 times de várias cidades da região; destes, dois são de Votuporanga e se classificaram no amador local. “Nossas expectativas são de mais um grande torneio”, comentou Dirão, em conversa com a reportagem do jornal