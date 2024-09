Participaram da avaliação 60 jovens atletas, vindos de Votuporanga e de outras regiões do Brasil

publicado em 16/09/2024

Ao final, sete jogadores foram escolhidos para integrar o elenco, sendo quatro deles da cidade de Votuporanga (Foto: Rafa Bento/CAV)

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) promoveu, neste domingo (15), uma avaliação com o objetivo de formar a sua equipe Sub-20. A seletiva foi feita no campo da Ferroviária, em Votuporanga e os garotos foram avaliados pelo treinador Rilla e seus auxiliares Ricardo Souza e Roberto Souza. A seletiva contou ainda com a presença do Secretário de Esportes Marcello Stringari.



Participaram da avaliação 60 jovens atletas, vindos de Votuporanga e de outras regiões do Brasil. Ao final, sete jogadores foram escolhidos para integrar o elenco, sendo quatro deles da cidade de Votuporanga.



Segundo o gerente de Futebol do CAV, Rogério Fernandes, a avaliação foi extremamente positiva, não apenas pela qualidade técnica apresentada pelos atletas, mas também pelo potencial de crescimento que eles demonstraram. “Ficamos muito satisfeitos com o nível dos meninos que participaram. Encontramos jogadores com grande potencial, que se encaixam no perfil que buscamos para a equipe Sub-20”, afirmou Rogério.



O gerente também destacou que o clube continuará com o olhar atento para novas oportunidades de captar talentos. “Nosso trabalho de observação não para por aqui. Continuaremos acompanhando jovens promessas, tanto da cidade quanto de outras regiões, para fortalecer ainda mais a base do CAV”, completou Rogério.



A avaliação reflete o compromisso do CAV em fortalecer sua base com atletas talentosos e promissores. O clube segue focado na descoberta e desenvolvimento de novos talentos que possam representar a equipe no futuro.

Selecionados



Joao Pedro Lima

Ano: 2007

Posição: Zagueiro

Cidade: Palmera D’Oeste



Jose Afonso

Ano: 2006

Posição: Latetal-esquerdo

Cidade: Votuporanga



Luiz Filipe

Ano: 2006

Posição: Volante

Cidade: Votuporanga



João Leal

Ano: 2005

Posição: Centroavante

Cidade: Votuporanga



João Vitor

Ano: 2005

Posição: Lateral-esquerdo

Cidade: São José do Rio Preto



Lucas de Oliveira

Ano: 2006

Posição: Lateral-esquerdo

Cidade: Votuporanga



Augusto Gonçalves

Ano: 2007

Posição: Goleiro

Cidade: Fernandópolis