CAV e Prudente jogaram na tarde deste sábado (17) na Arena Plínio Marin

publicado em 17/08/2024

O CAV venceu o Prudente neste sábado (17) (Foto: Rafa Bento)

Daniel Marques

No último jogo da primeira fase da Copa Paulista, a Votuporanguense recebeu o Grêmio Prudente na tarde deste sábado (17), na Arena Plínio Marin. Já classificado, o CAV goleou por 4 a 0. O púbico pagante foi de 878 torcedores, para uma renda de R$ 13.252,50.



Com pouco mais de um minuto, Wendel Júnior enfiou a bola para Gabriel Moyses, livre, mas o centroavante não conseguiu finalizar. Aos 15, João Paulo salvou o CAV. Wallace Lucas recebeu sozinho, avançou e, cara a cara com o goleiro, chutou para JP espalmar. Aos 26, o arqueiro alvinegro salvou novamente a Pantera. Moreira recebeu, carregou a bola, bateu de canhota e João Paulo defendeu; na sobra, Marcondele chutou fraco e JP segurou.



Destaque do CAV, o goleiro João Paulo fez mais uma boa defesa aos 33. Wallace Lucas recebeu, bateu forte e JP espalmou. Aos 41 minutos, A Pantera abriu o placar. No primeiro jogo de volta ao CAV, Vinícius Baracioli, atuando como ala, marcou. A bola foi lançada para Wendel Júnior, que dominou e tocou para Vinícius, na direita, avançar e chutar de canhota, no canto direito alto do goleiro Arthur. Aos 47, a Votuporanguense ampliou. Jonatas Paulista deu um lindo passe para Gabriel Moyses, dentro da área, pela direta, e o centroavante chutou de direita na saída de Arthur.



Já na segunda etapa, a Pantera fez mais um aos 23 minutos. Wendel Júnior recebeu pela direita, dentro da área, e tocou para Frank, ajeitar para a canhota e chutar rasteiro, no canto esquerdo de Arthur. Aos 26, mais um. Gabriel Moyses recebeu dentro da área, pela esquerda, e girou já chutando de canhota; a bola foi no canto direito alto de Arthur, e ainda bateu no travessão antes de entrar.



O jogo terminou mesmo em 4 a 0 para os donos da casa. O CAV enfrentará a Francana, de Franca, na segunda fase do torneio, em duas partidas, sendo a segunda em Votuporanga.



Jogos da segunda fase

Monte Azul x VOCEM

XV de Jaú x União São João

Taquaritinga x Juventus

Primavera x Comercial

São Caetano x Capivariano

Portuguesa x São Bento

Votuporanguense x Francana

XV de Piracicaba x Oeste



*os times da esquerda decidem o segundo jogo como mandante.