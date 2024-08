Campeã e agora, isoladamente, a brasileira com maior número de medalhas conquistadas nas Olimpíada

publicado em 05/08/2024

Essa é Rebeca Andrade, que atingiu esse status ao conquistar o ouro no solo da ginástica artística, nesta segunda-feira (5) (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

Rebeca Andrade se consagrou como a atleta brasileira com o maior número de medalhas olímpicas ao conquistar o ouro no solo da ginástica artística nesta segunda-feira (5), durante os Jogos de Paris-2024. Com uma nota de 14.166, Rebeca garantiu seu lugar no panteão dos esportes nacionais.A ginasta agora acumula seis pódios olímpicos: dois ouros, três pratas e um bronze. Até então, Rebeca estava empatada com os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael.Este ouro no solo pode marcar a despedida de Rebeca Andrade dessa modalidade. Ela já afirmou que seu corpo não suporta mais a intensidade do solo e que pretende deixar de competir no individual geral. A conquista em Paris, portanto, é uma consagração perfeita para sua brilhante carreira olímpica.*Com informações O Liberal e UOL.