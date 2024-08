Após o segundo gol, Gabriel foi substituído e deixou o campo bastante aplaudido pela torcida e pelo técnico Rogério Corrêa

publicado em 17/08/2024

Gabriel Moyses comemora um dos gols (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO futebol, como na vida, sempre oferece oportunidades para uma volta por cima. Muitas vezes, as chances podem surgir dentro de um mesmo jogo, e foi o que aconteceu com o centroavante Gabriel Moyses, da Votuporanguense, na tarde deste sábado (17), na Arena Plínio Marin, contra o Grêmio Prudente, pela Copa Paulista.Depois de perder algumas jogadas, a torcida começou a pegar no pé do atleta ainda no primeiro tempo. No entanto, nos acréscimos da primeira etapa, Jonatas Paulista deu um lindo passe para Gabriel Moyses, dentro da área, pela direta, e o centroavante chutou de direita na saída de Arthur, o primeiro dele.Aos 26 minutos do segundo tempo, mais um do atacante. Ele recebeu dentro da área, pela esquerda, e girou já chutando de canhota; a bola foi no canto direito alto de Arthur, e ainda bateu no travessão antes de entrar. Um detalhe: provavelmente Gabriel Moyses não começaria jogando, porém o centroavante Mariotto precisou resolver questões pessoais e não foi relacionado.Após o segundo gol, Gabriel foi substituído e deixou o campo bastante aplaudido pela torcida. Ele também recebeu palmas do técnico do CAV, Rogério Corrêa.