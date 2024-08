Técnico da Votuporanguense, Rogério Corrêa, desabafou sobre a atitude de alguns torcedores

publicado em 20/08/2024

Técnico da Votuporanguense, Rogério Corrêa, desabafou sobre a atitude de alguns torcedores (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Não é a primeira vez que uns poucos torcedores irritam o técnico da Votuporanguense, Rogério Corrêa. Posicionados perto do banco de reservas, a chamada “turma do amendoim” fez o treinador desabafar no final do primeiro tempo do jogo entre CAV e Grêmio Prudente, pela última rodada da primeira fase da Copa Paulista, na tarde do último sábado, na Arena Plínio Marin.

“A minha resposta diante disso são os números. Nós temos 28 jogos e três derrotas, é o ano que o clube teve mais vitória em sua história, conquistou um acesso à A2, está brigando por um calendário brasileiro. Eu não estou ali para inventar, a minha felicidade é ganhar, porque eu sei que meu time vai ficar feliz e a minha torcida também. Então, para aqueles que falam, a resposta está aí e são os números, e os números não mentem”, comentou, em conversa com a reportagem da rádio Cidade FM 94,7.

O treinador observou que os atletas ovem as falas que vêm do lado de fora. “Então, se a gente quer decidir em casa para que o torcedor incentive o nosso time e nos motive, e o torcedor vem aqui para fazer isso, aí nós estamos remando contra o nosso próprio time”, acrescentou.