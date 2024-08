Emanuel Lucca Nogueira Ramos, o popular Manu, é o mais novo do time e chama atenção pela qualidade

publicado em 17/08/2024

Meia-atacante Manu (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marques

Apaixonado por futebol desde muito cedo, o garoto Manu, de apenas 9 anos de idade, é um dos integrantes da equipe sub-11 do Clube Atlético Votuporanguense que disputa o Campeonato Paulista 2024.

Polivalente, Emanuel Lucca Nogueira Ramos, o popular Manu, é meia-atacante, mas também joga como lateral-direito. No CAV, ele é o mais novo do elenco, porém o amor pelo esporte não começou agora. O futebol sempre esteve na vida do garoto, que, com oito meses de vida, dormia com a bola.

Com dois anos e meio já estava na escolinha de futsal Cachinhos de Ouro, com o professor Pagé, em São José do Rio Preto, onde nasceu. Filho de Wesley Ramos e Prisciliane Ramos, ele e os pais sempre estão em Votuporanga, onde a família tem uma chácara. A mãe, Prisciliane, nasceu na cidade, então tem fortes raízes no município.

A Alvinegra é o primeiro clube do menino, no entanto, após um tempo no futsal, aos quatro anos de idade ele entrou na escolinha do Athletico Paranaense com os professores Emerson e Bruna em Rio Preto, passando para o alto rendimento com seis anos, já na WS Sports, parceira do CAV nas categorias de base.

Em 2023, com oito anos de idade, Manu passou no teste da Votuporanguense, onde atua no sub-11. Em outubro, o menino completa dez anos e chama atenção pela técnica apurada, mesmo ainda bastante novo e com muito a aprender. A perna dominante para jogar é a direita, mas ele utiliza bem as duas. É inteligente, tem bom passe, drible curto, além de gostar de jogar coletivamente e em mais de uma posição.

O técnico do sub-11 da Pantera, Stevys Lippa, sempre tem Manu no grupo por conta do jogo coletivo, inteligência para jogar e pelo bom posicionamento tático.

Recentemente, o garoto, que é empresariado pela E&E Produções, recebeu mais de uma proposta para deixar o CAV, até para jogar mais jogos, porém, por conta do projeto, do treinador Stevys e de toda a comissão técnica, a família optou por ele continuar em Votuporanga; além, é claro, do vínculo que eles têm com a cidade. “Para nós é um grande privilégio estar em um clube que está em ascensão, um time que a gente sempre olhava e valorizava, então estamos muito felizes dele defender a Votuporanguense”, destacou Wesley Ramos.