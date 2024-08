Diante da sua torcida, a Votuporanguense tem a vantagem do empate na disputa por uma vaga nas quartas de final

publicado em 31/08/2024

O técnico do CAV, Rogério Corrêa, foi entrevistado ontem na rádio Cidade FM (Foto: Pedro Zacchi)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEste sábado (31) é dia de decisão de vaga nas quartas de final da Copa Paulista 2024. Na Arena Plínio Marin, às 18h, a Votuporanguense recebe a Francana no jogo de volta das oitavas. O CAV, que venceu o primeiro duelo por 2 a 1, tem a vantagem do empate. Se os visitantes ganharem por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. A rádiotransmite a partida ao vivo, com jornada esportiva a partir das 17h.O CAV treinou durante toda a semana na Arena, no período da tarde, e encerrou a preparação ontem, com um treino às 16h. O treinador da Alvinegra, Rogério Corrêa, foi entrevistado da manhã de ontem do programa “Bola em Jogo”, da rádio. Como de costume, ele não revelou os 11 iniciais, porém existe a expectativa do centroavante Mariotto voltar ao time titular.Em relação ao esquema de jogo, o comandante da Pantera esclareceu que o CAV não está jogando com três zagueiros. “A minha ideia de jogo para esses dois últimos jogos é que iniciamos a fase ofensiva com a construção com linha de três, com o Luizão por dentro e o Vinícius na ala. Já para defender, usamos o 4-3-2-1, que a gente sempre usou, ou no 4-4-2. Então, tudo é uma ideia da comissão técnica, porque precisamos entender o jogo para termos vantagens em certos espaços do campo”, comentou.A segunda fase da Copa Paulista começou nas oitavas de final e vai até a grande decisão, sempre com disputas em ida e volta, com eventuais empates no placar agregado sendo definidos por disputas de penalidades. Não houve sorteio. Os duelos foram decididos através das campanhas, com o time de melhor recorde enfrentando o de pior e assim sucessivamente. O Árbitro de Vídeo (VAR) será implementado na Copa Paulista a partir das quartas de final. O campeão poderá optar pela vaga na Copa do Brasil ou Série D. O vice fica com a vaga remanescente.A diretoria da Alvinegra convida a todos para apoiarem o CAV na decisão de hoje. Os valores dos ingressos são: R$ 30 (setor 1 – arquibancada coberta) e R$ 15 para o setor 2 (geral atrás do gol) e setor 3 (visitante). Os pontos de vendas são o Seu Caneco, Poly Sport, Polizeli Parafusos, Auto Posto Flor de Lis e online pelo Guicheweb. Até as 12h de ontem, haviam sido vendidos mais de 1.500 ingressos.