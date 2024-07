O CAV volta a jogar no dia 11 de agosto (domingo), às 10h, contra o Vocem, em Assis

publicado em 30/07/2024

O CAV fez um amistoso contra o Tanabi (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Com jogadores que atuaram pouco contra o Mirassol na noite de segunda-feira (29), a Votuporanguense fez um jogo-treino na tarde desta terça-feira (30) contra o Tanabi. O teste ocorreu na Arena Plínio Marin e o CAV venceu por 2 a 1, com gols de Luizão e Wendel Júnior. O jogo foi disputado em dois tempos de 30 minutos.

O CAV esteve em campo com Altizani (Barbato); Reinaldo, Caio, Guilherme e Luizão; Rapchan, Samuel (sub-17) (Izaque; sub-17), Wendel Júnior, Nando; Hugo e Gabriel Moyses. Este trabalho serviu para o técnico Rogério Corrêa avaliar os atletas do elenco com pouca minutagem e jogadores da base.