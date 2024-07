Na final os votuporanguenses conquistaram uma belíssima vitória sobre o rival Fernandópolis

publicado em 27/07/2024

Time de vôlei Sub-21 masculino de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Com uma campanha perfeita, de seis vitórias em seis jogos, a equipe de voleibol masculino da categoria Sub-21 de Votuporanga conquistou o bicampeonato dos Jogos Regionais que foram disputados em Araçatuba. Na final deste sábado (27), os votuporanguenses conquistaram uma belíssima vitória sobre o rival Fernandópolis, por 3 sets a 1, em 1 hora e 50 minutos de jogo.

O voleibol de Votuporanga se tornou a única modalidade coletiva, de quadra e campo, na qual a cidade obteve medalha e também. A conquista pode levar o município para a quarta colocação geral da competição.

Com essa brilhante conquista, o técnico Marcinho Fukuiama tem agora o objetivo de conseguir uma excelente colocação nos Jogos Abertos do Interior, já que apenas os dois primeiros colocados dos Jogos Regionais garantem a vaga para os Jogos Abertos, que é considerado o maior evento esportivo da América Latina e que será realizado novamente na cidade de São José do Rio Preto, no mês de novembro.