Votuporanga está voltando às grandes competições regionais sob o comando do técnico Marcinho Fukuiama

publicado em 15/07/2024

Atletas e comissão da equipe da Prefeitura Municipal de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brFernandópolis sediou no último sábado (13), no Ginásio de Esportes Beira Río, o Festival Regional da Amizade de Vôlei Adaptado, nas categorias 45+, 58+ e 68+, com a participação de sete municípios da região: Votuporanga, Jales, Onda Verde, Indiaporã, Vitória Brasil, Santa Rita D’Oeste e os donos da casa.Votuporanga participou das três categorias com destaque para o vice campeonato na categoria 68+ e o terceiro lugar na categoria 58+. A competição, promovida pela Prefeitura Municipal de Fernandópolis, teve quase vinte partidas realizadas, o que proporcionou excelentes jogos e muito aprendizado, como a presença de equipes que estão entre as melhores do país, como Indiaporã e Onda Verde.Entre os destaques, a grande campeã em todas as categorias, as fortes equipes da cidade de Onda Verde, uma das melhores equipes do país. A equipe da Prefeitura Municipal de Votuporanga, que está voltando às grandes competições regionais sob o comando do técnico Marcinho Fukuiama, espera poder evoluir e alcançar cada vez melhores resultados nas competições regionais e estaduais.