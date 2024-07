O atleta agrada bastante a torcida da Pantera e pode atuar como meia, atacante e centroavante

publicado em 19/07/2024

Wendel Júnior (Foto: Pedro Zacchi/Ag. Paulistão)

Daniel Marques

Um dos melhores jogadores do Clube Atlético Votuporanguense no Campeonato Paulista da Série A3 está de volta ao CAV para disputar a Copa Paulista. Trata-se do atacante Wendel Júnior, jogador que agrada bastante a torcida da Pantera.

A informação foi obtida com exclusividade pela reportagem da rádio Cidade FM 94,7 em conversa com o presidente da Pantera, Edilberto Fiorentino, o Caskinha. A informação é que o jogador chega para a disputa da Copa Paulista, mas já acertado para disputar o Campeonato Paulista da Série A2.