"A gente sai prejudicado daqui pela arbitragem”, disparou Rogério Corrêa

publicado em 13/07/2024

Rogério Corrêa (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO técnico da Votuporanguense, Rogério Corrêa, não gostou nada da arbitragem do jogo entre Grêmio Prudente e CAV na tarde deste sábado (13), no “Prudentão”, pela Copa Paulista. Na visão do treinador, a Alvinegra foi prejudicada.Em análise do confronto, o comandante alvinegro disse que os árbitros estão errando demais. “Teve um lance do pênalti em cima do Bala no primeiro tempo que ele não deu, e ele deu o mesmo cartão da mão na cara que o Amorim deu no jogador. Foi o mesmo lance só que fora da área. No segundo tempo, o lateral esquerdo do adversário era para ter sido expulso, ele [o árbitro] vem com cartão na mão e depois volta, aí ele não dá porque o cara já tinha amarelo”, falou.O treinador reclamou ainda dos cartões. “No final, o zagueiro deveria ter sido expulso porque ele matou várias transições e fazendo faltas fortes em cima dos nossos atletas, e ele simplesmente não deu o cartão. Ele deu o cartão para o nosso time o tempo todo. Eu espero que isso que aconteceu hoje aqui sirva de exemplo, não só para nós, mas para todos. É importante dar oportunidades, eu acho que isso é legal, é bom, mas a pessoa tem que ter competência para fazer algumas coisas, e não mudar alguns critérios, igual foi feito aqui hoje. A gente sai prejudicado daqui pela arbitragem”, finalizou.