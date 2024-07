Na visão de Rogério Corrêa, a Alvinegra buscou o gol o tempo todo e enfrentou um grande adversário que é o XV de Jaú

publicado em 22/07/2024

Rogério Corrêa, técnico do CAV (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm partida que colocou frente a frente o líder e o vice-líder do Grupo 1 da Copa Paulista, XV de Jaú e Votuporanguense empataram em 0 a 0. O jogo com poucas oportunidades de gol ocorreu na tarde deste sábado (20), no Zezinho Magalhães, casa do Galo da Comarca. O público pagante foi de 368 pagantes para uma renda de R$ 3.720.Na visão do treinador do CAV, Rogério Corrêa, a Alvinegra fez um primeiro tempo melhor do que em Prudente e se adaptou rapidamente ao campo, um gramado difícil de jogar. “Acho que conseguimos iniciar bem, criamos as melhores oportunidades no primeiro tempo. Nós sabíamos que o adversário iria marcar bastante e jogar na transição e na bola parada, mas nós tivemos o controle do jogo”, comentou, logo após o confronto.Já na segunda etapa, ainda na opinião do comandante alvinegro, o meio de campo da Votuporanguense começou a errar bastante, então deu ao adversário o que ele mais queria: a transição. “Mesmo assim, nós criamos de duas a três oportunidades que poderíamos ter feito, o goleiro deles também fez uma grande defesa no chute do Hugo”, contou.Rogério entende que o CAV buscou o gol o tempo todo, o que é importante. “Entendemos que o ponto ganho foi importante, porque nos mantém na liderança. Estamos há 10 jogos sem perder, primeiro da nossa chave e próximo de alcançar o objetivo que é a nossa classificação”, falou.O primeiro lance de perigo foi dos donos da casa. Aos três minutos, após contra-ataque em velocidade, Vinícius Jaú recebeu na entrada da área, mas chutou por cima do gol. Aos 15, após bate-rebate, a bola sobrou para Nando, que bateu forte, porém em cima do goleiro Diego.Aos 33, Igor Pimenta cobrou falta da esquerda, o goleiro saiu mal, no entanto Luizão não cabeceou em cheio e Denílson tirou antes dela entrar. A primeira etapa de muita marcação e poucas oportunidades de gol terminou em 0 a 0.Já no segundo tempo, aos 21 minutos, depois de boa troca de passes dentro da área, a zaga do CAV impediu que Lucas Rocha concluísse sozinho. Aos 38, Hugo recebeu na esquerda, puxou para o meio e bateu forte para bonita defesa do goleiro do Galo da Comarca. O confronto terminou mesmo em 0 a 0.Com o resultado, o CAV segue invicto no torneio e com 11 pontos, um a mais que o XV. A Pantera volta a jogar segunda-feira (29), às 19h, contra o Mirassol, na Arena Plínio Marin.