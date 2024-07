Votuporanguense e Vocem jogaram na noite deste sábado (6) na Arena Plínio Marin pela Copa Paulista

publicado em 06/07/2024

Mariotto e Gabriel Moyses marcaram na vitória do CAV (Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm grande partida do meia Frank, a Votuporanguense goleou o Vocem de Assis na noite deste sábado (6), na Arena Plínio Marin, para um público pagante de 1.169 pessoas e uma renda de R$ 16.450. O CAV venceu por 4 a 0, chegou aos nove pontos e segue com 100% de aproveitamento na Copa Paulista.Aos 15 minutos o CAV chegou com perigou. Em contra-ataque rápido, a bola foi enfiada para Mariotto, que recebeu na esquerda, chutou cruzado, e Leonardo espalmou. Aos 32 a Pantera abriu o placar. Luizão cruzou rasteiro da direta, a bola passou por quase todo mundo, mas Gabriel Moyses dominou e chutou de canhota no canto esquerdo do goleiro do Vocem.A Alvinegra ampliou aos 39. Frank recebeu perto da área, avançou pela direita e chutou para a defesa de Leonardo, porém no rebote Bady completou para o gol. Na sequência, Frank recebeu pela esquerda, deu um lindo drible no defensor, rolou para o meio, no entanto dois jogadores do CAV erraram na conclusão. Aos 44 saiu o terceiro. A bola foi recuada para Leonardo, que tentou driblar Mariotto, mas se atrapalhou todo e o centroavante tocou para o gol vazio. O primeiro tempo terminou em 3 a 0.Já na segunda etapa, aos sete minutos, Gabriel Moyses recebeu na esquerda, levou para a ponta e cruzou rasteiro para Bala, que, livre, chutou por cima do gol. A Pantera fez o quarto aos 10 minutos. Frank deu um lindo lançamento para Mariotto, que matou no peito e tocou para Bala, livre, chutar na saída do goleiro. Aos 34, Caio Callyman recebeu pela direita, driblou o adversário, chutou forte e a bola bateu na trave.A última partida em que o CAV havia feito quatro ou mais gols foi no dia 4 de agosto de 2018, quando goleou a Penapolense por 5 a 0, na Arena, na estreia da Copa Paulista daquele ano.A Votuporanguense, que lidera o Grupo 1 da competição, volta a jogar no próximo sábado (13), às 16h, contra o Grêmio Prudente, na casa do adversário.