Grêmio Prudente e Votuporanguense jogaram na tarde deste sábado (13) no “Prudentão” pela Copa Paulista

publicado em 13/07/2024

Grêmio Prudente e CAV jogaram no "Prudentão" (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm seu último jogo no turno da primeira fase da Copa Paulista, a Votuporanguense jogou no “Prudentão” contra o Grêmio Prudente na tarde deste sábado (13). Os donos da casa fizeram 2 a 0, mas o CAV buscou o empate, que mantém o time invicto no torneio. Com 1.018 torcedores e uma renda de R$ 15.520, o placar terminou em 2 a 2.O Carcará abriu o placar aos 10 minutos. Potiguar acertou um lindo chute, de longe, no canto direito superior do goleiro João Paulo. Os donos da casa ampliaram aos 20. Após cobrança de falta do lado direito, Potiguar desviou de cabeça no canto esquerdo de JP.O CAV descontou aos 37. Depois de escanteio cobrado da direita, Luizão cabeceou para baixo, no canto esquerdo de Arthur. O primeiro tempo terminou mesmo em 2 a 1 para o Grêmio.Já na segunda etapa, aos quatro minutos, a Votuporanguense perdeu a chance de empatar. A bola foi enfiada para Mariotto, que chutou de direita e Arthur fez grande defesa. O CAV empatou aos 40. Depois de escanteio cobrado pela direita, a bola ficou com Reinaldo, na esquerda, que chutou cruzado e Mariotto completou para o gol vazio. Já nos acréscimos, Marcondele arrancou, chutou de canhota e João Paulo operou um milagre. Na sequência, depois de bonito chute de Marcondele, da esquerda, JP fez mais uma grande defesa. O jogo terminou em 2 a 2.A Pantera, que lidera o Grupo 1 com 10 pontos, volta a jogar sábado (20), às 15h30, contra o XV de Jaú, no estádio Zezinho Magalhães, casa do adversário. Será a primeira partida do CAV no returno.