Mais de 1.800 torcedores assistiram ao jogo entre Votuporanguense e Mirassol na noite desta segunda-feira (29)

publicado em 29/07/2024

CAV e Mirassol jogaram na noite desta segunda-feira (29) (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

Daniel Marques



A Votuporanguense levou dois gols no primeiro tempo e teve que correr atrás do prejuízo, mas conseguiu empatar com o Mirassol e se aproximar da classificação para a segunda fase da Copa Paulista. A partida foi disputada na noite desta segunda-feira (29), na Arena Plínio Marin. O público pagante foi de 1.828 torcedores, para uma renda de R$ 26.587,50.



O primeiro lance de destaque foi polêmico. Com um minuto de jogo, Marquinhos foi lançado e derrubado na entrada da área, mas os atletas do Mirassol reclamaram que a falta foi dentro da área. O juiz manteve a marcação fora. O CAV chegou com perigo aos seis. Depois de cobrança de escanteio ensaiada, Igor Pimenta cabeceou e Vanderlei defendeu. Aos dez, PH recebeu pela direita, arrancou e chutou forte, cruzado, e João Paulo espalmou.



Aos 20 minutos os visitantes abriram o placar. Alex Silva recebeu lançamento dentro da área, do lado direito, deu um bonito drible no defensor e chutou de canhota: 1 a 0 para o Leão. Aos 22, o segundo. Depois de levantamento da direita, Isaque chutou de primeira, de canhota. Aos 29 quase mais um. PH recebeu livre, no entanto tocou franco em cima do João Paulo.



Aos 33 o Leão saiu jogando errado, Bala ficou com a bola e bateu rasteiro, cruzado, mas ela foi na trave direita de Vanderlei. Aos 36, Pimenta perdeu uma grande chance de descontar. Ele recebeu dentro da área, se livrou do marcador, porém chutou de direita, por cima do gol. O primeiro tempo terminou em 2 a 0 para o Mirassol.



Nos primeiros segundos do segundo tempo, o CAV descontou. Bala recebeu na direita, chutou forte, Vanderlei rebateu e John Egito bateu para marcar. Na sequência, a Pantera quase empata. Bala cruzou da direita, Mariotto desviou e a bola sobrou para Pimenta, que tocou fraco demais e a zaga tirou. Uma grande chance perdida pela Votuporanguense. Aos 23, o time de Votuporanga empatou. Aos trancos e barrancos a bola foi sendo carregada, até chegar em Bala, que bateu, ela desviou na zaga, não dando chance para Vanderlei: 2 a 2. E o jogo terminou assim.



Com o resultado, a Pantera soma 12 pontos e está na segunda colocação do Grupo 1, com um ponto a menos que o XV de Jaú. O CAV volta a jogar no dia 11 de agosto (domingo), às 10h, contra o Vocem, em Assis.

Amistoso



Na tarde desta terça-feira (30), às 16h, na Arena Plínio Marin, o CAV faz um amistoso contra o Tanabi. Serão aproveitados os atletas que não jogaram ontem e os que atuaram pouco.