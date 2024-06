A partida ocorreu na manhã deste sábado, 8 de junho, na Arena Plínio Marin

publicado em 10/06/2024

Votuporanguense sub-17 (Foto: Rafa Bento/CAV)

O time Sub-17 do Clube Atlético Votuporanguense (CAV) garantiu sua classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista Sub-17 ao vencer o Rio Preto por 1 a 0. O gol da vitória foi resultado de um lance infeliz do goleiro adversário, Pedro Henrique, que marcou contra sua própria meta. A partida ocorreu na manhã deste sábado, 8 de junho, na Arena Plínio Marin.Com esse triunfo, o CAV, treinado pelo técnico Rilla, avança para a próxima fase da competição e agora integra o grupo 22, onde enfrentará o Corinthians, Comercial e XV de Piracicaba em jogos de ida e volta. A Federação Paulista de Futebol deve anunciar ainda hoje as datas e horários das próximas partidas.O desempenho do CAV até agora tem sido motivo de orgulho para a torcida e demonstra a força e a determinação do elenco sub-17. A equipe técnica e os jogadores estão confiantes e focados em continuar com a boa performance na próxima fase.