Com o resultado, o CAV chega à segunda vitória em dois jogos pelo torneio e lidera o Grupo 1 com seis pontos

publicado em 28/06/2024

Técnico Rogério Corrêa gostou da atuação da Votuporanguense contra o Mirassol (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

Não somente pelo resultado, mas também pela atuação, a análise do técnico da Votuporanguense, Rogério Corrêa, sobre a vitória diante do Mirassol é muito positiva. Na opinião dele, o CAV poderia ter feito três ou quatro gols.

“Vencer fora de casa é realmente importante, em um jogo difícil, complicado. Nós respeitamos sempre o adversário, porque a camisa é grande, mas foi importante essa vitória, já que nós temos uma meta para atingir e classificar”, comentou o treinador, em entrevista à reportagem da rádio Cidade FM 94,7, logo após o jogo.

Na análise do comandante alvinegro, os dois tempos foram distintos. Na primeira etapa, na visão dele, a Alvinegra esteve muito bem, conseguiu marcar alto e roubar a bola. “Poderíamos ter saído com três/quatro no primeiro tempo. Fizemos dois, mas poderia ser mais”, contou.

Já na segunda etapa, também na visão de Rogério, o Leão, por conta das substituições e da qualidade que tem, mudou a forma de jogar e melhorou. “Ele fez uma linha com três zagueiros e abriu os alas, e nós também mexemos no sistema para não deixar o adversário progredir. Nós ainda tivemos mais três oportunidades, inclusive com uma bola na trave, então poderíamos ter vencido com mais tranquilidade”, falou.

Sobre o gol do adversário, o técnico observou que trabalha esse tipo de ação defensiva, e que agora será mais trabalhado para evitar erros. “O gol foi um erro de comportamento em que abordamos errado no primeiro momento, e a bola foi no segundo pau, voltou e quando isso aconteceu a gente estava ‘sem o retorno’. Nesse momento, precisamos estar preparados para tirar a bola”, explicou.