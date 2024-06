Marcos Ribeiro, sócio-proprietário da MGS Sports, foi responsável pela captação de nomes como Lucas Veríssimo, Willyan Rocha e Rafael Carioca

publicado em 04/06/2024

Marcos Tito também tem um trabalho importante em Votuporanga, principalmente no conhecido campo da Ferroviária (Fotos: Divulgação)

Um dos principais agentes do país e atualmente representante do zagueiro Willyan Rocha, do CSKA Moscow, Marcos Ribeiro, conhecido também como Marcos Tito, tem se destacado no mercado como especialista na captação de jovens atletas. O votuporanguense, inclusive, foi destaque na mídia nacional esportiva nos últimos dias.

Há anos atuando como observador, o empresário foi o responsável pelo descobrimento de talentos como o zagueiro Lucas Veríssimo, o volante Rafael Carioca e os laterais Zeca e Daniel Guedes e já profissionalizou mais de 30 atletas em seu portfólio.

Hoje proprietário de sua própria empresa, a MGS Sports, Marcos Ribeiro tem liderado o setor de observação técnica e oportunização de jovens atletas. Recentemente, por exemplo, o agente negociou dois de seus atletas que defendiam o modesto PSTC com a categoria Sub-20 de potências como Internacional e Grêmio, além de atuar diretamente na gestão de carreira de diversos outros atletas de base que já foram alocados em grandes clubes.

"Nosso trabalho envolve uma metodologia de observação e análise muito aprofundada. Estamos rodando o Brasil realizando avaliações em parceria com grandes clubes do país para dar oportunidades aos talentos que ainda não foram descobertos. A especialidade da MGS é encontrar esse jogador de certa forma ainda escondido, lapidar e transformá-lo em um grande atleta profissional", explicou o agente.

Marcos Ribeiro iniciou sua trajetória no futebol atuando como observador técnico trabalhando para agentes renomados e com o tempo foi sendo reconhecido por atletas, seus familiares e clubes, até dar o passo de fundar sua própria agência de representação. Descobridor de Lucas Veríssimo, Marinho, Rafael Carioca, Zeca, Daniel Guedes e tantos outros, Ribeiro hoje tem seu espaço consolidado no futebol.

A MGS hoje inclusive tem participação no futebol internacional, com parceria firmada com o agente fifa Igor Campadelli, proprietário da Sferico, uma das maiores e mais renomadas agências de representação de atletas do mundo, situada em Portugal.