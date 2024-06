Danilo Mariotto é mais uma contratação da Alvinegra para o Copa Paulista

publicado em 17/06/2024

Danilo Mariotto (Foto: Botafogo-PB)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense acertou com mais um reforço para a Copa Paulista 2024. O centroavante Danilo Mariotto, de 28 anos, é alto, forte, tem bastante rodagem e chega na Pantera com status de titular.Danilo Mariotto dos Santos nasceu em 15 de janeiro de 1996, em Taubaté-SP, tem 28 anos, é canhoto e tem 1,86m de altura. Ele tem passagens por Osasco Audax, Fluminense, Volyn (da Ucrânia), Olimpija Ljubljana (da Eslovênia), STK Samorin (da Eslováquia), Portuguesa, Boavista-RJ, Caldense, Toledo, Al-Washm (Arábia Saudita), Ipatinga, São Joseense, Botafogo-PB e Hercílio Luz (de Tubarão, Santa Catariana), onde estava antes de acertar com o CAV. A informação sobre o acerto com a Pantera é do presidente da Alvinegra, Edilberto Fiorentino, o Caskinha.