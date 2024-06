Uma das caras novas da Pantera para a Copa Paulista é o atacante de lado de campo que é polivalente e bom na marcação

publicado em 11/06/2024

John Adams Egito da Silva é mais uma cara nova da Votuporanguense (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

Do meio para a frente, o bom baiano John Egito faz todas, portanto chega como reforço polivalente para a Votuporanguense que disputa a Copa Paulista 2024 a partir do próximo sábado. O atacante de beirada de campo, posição chamada atualmente de extremo, conversou com a reportagem da rádio Cidade FM 94,7.

“Chego aqui para trabalhar, para dar o meu melhor, ajudar a equipe e a equipe me ajudar”, declarou aos microfones da rádio Cidade FM 94,7. Os últimos cinco anos do atleta foram no Noroeste. “Quando acabou a A2, começaram as conversas e eu acreditei no projeto que tem aqui para a Copa Paulista, então estou aqui”, acrescentou.

O atacante obteve informações positivas do CAV, o que também foi motivo para aceitar a proposta. “Sempre me falaram que o clube tem uma estrutura boa e uma diretoria boa”, contou. Ele elogiou a montagem do plantel para o torneio. “Montaram um bom elenco e vamos brigar para ser campeão”, falou.

O extremo já disputou a Copa Paulista. No ano passado, pelo “Norusca”, ele saiu nas quartas de final. John Adams Egito da Silva tem 29 anos, é natural de Barreiras, na Bahia, é destro e tem 1,69m de altura. Ele tem passagem pelo Osvaldo Cruz e estava no Noroeste antes de acertar com a Pantera.

No seu clube anterior, ele era muito elogiado pela sua polivalência. Chegou na equipe de Bauru como volante, mas passou a ser meia e fazer a função de terceiro homem de meio-campo. Depois começou a atuar como atacante de beirada e foi lateral e ala quando o grupo precisou.