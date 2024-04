No jogo da volta, sábado (6), na Arena Plínio Marin, a Votuporanguense tem que vencer por dois gols de diferença

publicado em 02/04/2024

Marília e Votuporanguense jogaram na noite do último sábado no “Abreuzão” (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

Derrota dolorida. Assim analisou o técnico do CAV, Rogério Corrêa, aos microfones da rádio Cidade FM 94,7, logo após a Votuporanguense perder de virada para o Marília. A Pantera até saiu na frente do Tigre na noite do último sábado no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o “Abreuzão”, mas levou o revés e agora precisa fazer dois gols de diferença no jogo da volta para se classificar no tempo normal.

A partida, válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A3, terminou em 2 a 1 para o MAC. No entanto, o comandante alvinegro acredita que a Alvinegra pode reverter o resultado em casa. “É uma derrota dolorida nesse momento, mas tudo o que foi feito aqui foi para ganhar o jogo e nós fizemos para isso. Pelo jogo que fizemos aqui, tenho certeza que temos tudo para reverter em casa, diante do nosso torcedor”, comentou.

Questionado sobre o motivo do zagueiro Taison começar no banco, o treinador respondeu que optou por Guilherme para fazer um “jogo de construção”. “Tanto que o Guilherme foi muito bem, conseguiu criar linha de passe. Ele é um jogador que consegue ter muito bem essa leitura e também não perdeu nenhuma bola aérea hoje”, falou.

Ao ser indagado sobre o que fazer no jogo da volta, Rogério disse que é importante manter o padrão. “A gente tem uma identidade, o clube tem um modelo de jogo a seguir, princípios, e temos que seguir isso aí”, acrescentou.

O jogo

A primeira boa chance foi dos donos da casa, aos cinco minutos. Após escanteio cobrado da direita, Raphael Macena subiu mais alto que a defesa e cabeceou para fora. Aos sete, Anderson Brito chutou de fora da área, a bola desviou e passou perto do canto direito do CAV. O primeiro lance de perigo da Pantera foi aos 17. Em cobrança de falta ensaiada, a bola foi rolada para Wendel Júnior, que chutou forte, de canhota, a bola desviou e Filipe Garça defendeu com as pernas.

A Alvinegra quase abre o placar aos 39. Em contra-ataque rápido, Nando recebeu na direita, cruzou rasteiro, a zaga rebateu e a bola sobrou para Kayky, livre, chutar de esquerda para a boa defesa de Filipe Garça. Aos 46, depois de escanteio batido da esquerda, o zagueiro Amorim cabeceou com muita força, e Filipe Garça espalmou. O primeiro tempo terminou em 0 a 0, com o goleiro do Tigre, Filipe Garça, sendo o destaque do jogo.

Já na segunda etapa, o CAV abriu o placar aos 12 minutos. Barcos recebeu longe da área, pelo lado direito, e acertou um lindo passe de esquerda para Kayky, que se esticou, chegou na frente de Filipe Garça e tocou de direita para o gol: 1 a 0 para os visitantes. Aos 17, o MAC cobrou escanteio pelo lado direito, Luiz Henrique cabeceou e João Paulo fez boa defesa.

O zagueiro Luiz Henrique perdeu uma grande chance para o MAC aos 18. Depois de cruzamento da direita, Raphael Macena raspou de cabeça e Luiz Henrique, livre, chutou por cima do gol. O Marília empatou aos 24. Anderson Brito recebeu da entrada da área, se livrou da defesa e chutou no canto alto direito de João Paulo: 1 a 1.

Aos 30 minutos o Marília virou. Mateus Muller cobrou falta na área, Luizão subiu mais que a zaga e cabeceou para baixo: 2 a 1. O confronto terminou assim. CAV e MAC voltam a jogar na noite de sábado (6), às 18h, na Arena Plínio Marin. A Pantera precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Se ganhar por um gol, a decisão vai para os pênaltis. O Tigre se classifica com qualquer empate.

Agenda do CAV

Hoje o elenco faz um trabalho físico às 9h. À tarde, às 16h, o treinamento será técnico e tático na Arena Plínio Marin. Amanhã, quinta (4) e sexta-feira (5), os treinos serão sempre às 16h, na Arena.

Venda de ingressos

As vendas de ingressos para o jogo contra o Marília já começaram. Os valores são R$ 15 para a arquibancada atrás do gol e R$ 30 para a parte coberta. Os pontos de venda são PolySport, Polizeli Parafusos, Victor Celulares (Loja Pacaembu), Posto Flor de Lis (Antigo Konstru), Espeto do Ortiz e Guichê Web.

