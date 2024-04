Rogério Fernandes, gerente de futebol da Votuporanguense, participou do congresso da Federação Paulista sobre a semifinal

publicado em 11/04/2024

Representantes dos quatro semifinalistas e o presidente da FPF no congresso sobre a semifinal (Foto: Rodrigo Corsi/Ag.Paulistão)

Daniel Marques

O gerente de futebol da Votuporanguense, Rogério Fernandes, representou o CAV no congresso técnico da Federação Paulista realizado na tarde desta terça-feira (9), na sede da FPF, na capital. Foi definido que não haverá VAR (árbitro de vídeo) nos jogos semifinais da Série A3, no entanto as partidas contarão com quinto árbitro.

O encontro contou com a presença do presidente da Federação, Reinaldo Carneiro Bastos, do vice-presidente, o tetracampeão mundial Mauro Silva, e os representantes dos quatro clubes semifinalistas: CAV, Desportivo Brasil, São Bernardo e Grêmio Prudente. “A reunião começou com o presidente parabenizando os quatro clubes finalistas e desejando sorte”, contou.

De acordo com Rogério, os clubes fizeram a solicitação para que os jogos tivessem VAR, o que não irá acontecer. A FPF, porém, decidiu colocar quinto árbitro, que auxiliará o quarto árbitro em várias questões, como substituição e para acalmar os ânimos dos atletas e comissão técnica. “Não vai ter interferência na arbitragem, é mais um auxílio mesmo; às vezes, por exemplo, o banco se exalta um pouquinho, então tem essa ajuda”, explicou.

Em relação à arbitragem, o gerente de futebol contou que a Federação colocará árbitros mais gabaritados para essa etapa do torneio, inclusive com profissionais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Rogerinho, como também é conhecido, falou sobre a premiação. Conforme ele, o campeão da Série A3 será premiado com cerca de R$ 110 mil. “A premiação vai até o décimo segundo colocado. O segundo é cerca de R$ 70 mil, então vai baixando”, esclareceu.

Agenda do CAV