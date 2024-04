"Em breve, daremos o início às vendas dos ingressos para juntos lotarmos a Arena Plínio Marin", comunicou a diretoria da Pantera.

publicado em 08/04/2024

Primeiro jogo será sábado (13) (Foto: Pedro Zacchi/Reprodução Instagram CAV)

A Federação Paulista de Futebol defidiu as datas e horários das partidas que valem o acesso para o Cav a Série A2 do Paulistão.Jogo de ida: Sábado (13), às 15H - Desportivo Brasil x CAV, no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz.Jogo de volta: Sábado (20), às 18H - CAV X Desportivo Brasil, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga."Em breve, daremos o início às vendas dos ingressos para juntos lotarmos a Arena Plínio Marin", comunicou a diretoria da Pantera.