A torcida Alvinegra tem demonstrado o seu valor e esteve presente, em centenas de torcedores, fora de casa no último jogo

publicado em 06/03/2024

O CAV (Clube Atlético Votuporanguense) tem arrastado seus torcedores em massa nos últimos jogos (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Que a torcida da Votuporanguense tem feito história, isso não é novidade para mais ninguém. O CAV (Clube Atlético Votuporanguense) tem arrastado seus torcedores em massa nos últimos jogos, inclusive, fora de casa, em Birigui onde centenas estiveram presentes e fizeram a atmosfera da partida que foi agitada.

O apoio é sentido pelos próprios jogadores da Alvinegra, tanto é que o zagueiro Taison e o ponta-esquerda Isaac Bryan comentaram sobre esse assunto recentemente e principalmente sobre a última partida, em que os atletas se depararam com a torcida rival e também com a de Votuporanga que criou todo o clima do jogo.

“Foi uma festa bonita lá, o estádio praticamente lotado e é bom demais jogar assim, a atmosfera é outra. Faz parte do futebol, nem sempre uma torcida em casa vai sair feliz, a nossa que saiu do último jogo e feliz com os três pontos”, relatou Isaac.

Taison disse que o jogo esteve muito movimentado por conta do que a torcida inflamou a partida. “É diferente, a atmosfera é outra. Tentamos gol o tempo inteiro, é a torcida que envolve e faz esse momento ser especial”, relatou ele.

Além disso, o CAV figura entre os 20 times com melhor média de público de todas as divisões do Paulistão (A1, A2, A3 e A4). Os números foram divulgados pelo torcedômetro da FPF (Federação Paulista de Futebol) e leva em consideração os últimos cinco jogos dos torneios.