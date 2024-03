A equipe local, representada pela categoria soonen, destinada a atletas com até 69 anos, conquistou a segunda colocação em uma disputa acirrada contra outras 25 equipes

publicado em 13/03/2024

A equipe local, representada pela categoria soonen, destinada a atletas com até 69 anos (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

No último fim de semana, a cidade de Votuporanga se destacou no Torneio de Gateball realizado em São José do Rio Preto. A equipe local, representada pela categoria soonen, destinada a atletas com até 69 anos, conquistou a segunda colocação em uma disputa acirrada contra outras 25 equipes.

Os atletas votuporanguenses, liderados por Fernando Verona, Yoshi Kakuda, Robson Watanabe, Daidou Abe e João Pedro Ribeiro Verona, demonstraram excelente desempenho ao longo do torneio, conquistando vitórias importantes que os levaram à grande final.

Na decisão, Votuporanga enfrentou a equipe de Santa Fé do Sul em uma partida emocionante. Apesar do esforço e da determinação dos jogadores, a equipe de Santa Fé do Sul se sagrou campeã, levando para casa mais um troféu para sua coleção.

Santa Fé do Sul, aliás, é uma equipe reconhecida nacional e internacionalmente, sendo já detentora dos títulos de campeã brasileira e sul-americana de gateball. A competição em São José do Rio Preto apenas reforçou a hegemonia da equipe, que demonstrou mais uma vez sua qualidade e técnica impecáveis.