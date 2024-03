Melhor colocado da primeira fase, a Votuporanguense enfrentará o Marília em dois jogos nas quartas de final

Marília e Votuporanguense jogaram pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3 Foto: Rafa Bento/CAV

A Votuporanguense fez uma grande campanha na primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3. A equipe do técnico Rogério Corrêa terminou essa etapa na ponta da tabela, com 32 pontos, e agora enfrenta o Marília nas quartas de final, tendo a vantagem de fazer o segundo jogo em casa.

Com todos os jogos começando no mesmo horário, às 15h, a primeira fase da Série A3 terminou no último sábado. No estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o Marília recebeu a Votuporanguense e a partida terminou em 0 a 0. Com o resultado, o CAV manteve a liderança da competição.

Aos quatro minutos, o primeiro lance de perigo. João Lucas cruzou da direita e João Marcos cabeceou por cima do gol da Pantera. O zagueiro Felipe perdeu um gol feito para o CAV aos 17. Bady cobrou falta na área, Amorim tentou cabecear, mas a bola bateu nas costas dele e foi na trave; na volta Felipe, sozinho e sem goleiro, chutou por cima do gol.

O MAC assustou o CAV aos 27. Franklin fez ótima jogada individual pela esquerda, cruzou rasteiro, o zagueiro Luiz Henrique tocou de letra e João Paulo defendeu com a perna. Aos 35 a zaga da Votuporanguense bateu cabeça e a bola sobrou para João Marcos, livre, que tentou acertar um voleio, porém pegou mal na bola. Aos 39, quase o gol do CAV. Vinícius Baracioli, em sua jogada característica, cobrou lateral na área, Édson cabeceou e Filipe Garça fez boa defesa.

O zagueiro Felipe salvou a Pantera aos 45. Romário lançou para o Anderson Brito, que receberia sozinho na cara do gol, mas o beque do CAV cortou no momento certo. O primeiro tempo terminou em 0 a 0.

Já na segunda etapa, aos sete minutos, a bola sobrou para Anderson Brito, dentro da área, livre, mas ele chutou por cima do gol da Alvinegra. Aos nove, João Lucas bateu escanteio da direta, com efeito, e a bola bateu na trave direita de João Paulo. Aos 13, João Lucas cruzou da esquerda e Rafael Macena perdeu sozinho. O centroavante pegou de primeira e chutou por cima. Aos 18, Wendel Júnior fez ótima jogada individual pela esquerda, se livrou de dois marcadores e rolou para Kayky, no entanto a zaga cortou na hora certa.

Aos 30, o zagueiro Guilherme salvou a Pantera. Franklin fez linda jogada pela esquerda, chutou na saída de João Paulo e o beque do CAV tirou praticamente em cima da linha. Aos 39, Mateus Muller chutou da esquerda e João Paulo espalmou bonito. O MAC tentou pressionar, mas não conseguiu criar grandes chances e o confronto terminou em 0 a 0.

Como melhorar

Em entrevista para a rádio Cidade FM 94,7 logo após a partida, o auxiliar-técnico Jean Rodrigues, que comandou a equipe porque Rogério estava suspenso, ressaltou a consistência do grupo durante toda a primeira fase. Ele destacou também a liberdade que tem para desempenhar um bom papel na comissão técnica do CAV.

Questionado sobre o que fazer para conseguir um melhor resultado no primeiro jogo das quartas de final, Jean entende que a Alvinegra precisa aproveitar melhor as oportunidades criadas. “A gente teve muitas chances claras, e acabou pecando naquele detalhe”, comentou.

Agenda do CAV

Na manhã de hoje o elenco participa de um trabalho físico. À tarde, na Arena, o treinamento será técnico e tático. A mesma atividade ocorre nas tardes de amanhã e quinta-feira (28). Na sexta (29), o treino será na parte da manhã, porque o time viaja às 13h para Marília.

Quartas de final

Com os resultados da última rodada, estão classificados para as quartas de final da A3: CAV, São Bernardo, Catanduva, Grêmio Prudente, RB Bragantino II, Desportivo Brasil, Sertãozinho e Marília.