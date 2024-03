O técnico do MAC, Cléber Gaúcho, entende que não há desvantagem em começar o mata-mata em casa

publicado em 29/03/2024

Cléber Gaúcho, técnico do Marília que enfrenta a Alvinegra amanhã (Foto: Leonardo Carrara / MAC)

Daniel Marques

Daniel Marques

Assim como a Votuporanguense, o Marília tem preparação intensa para o confronto de amanhã, o primeiro das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A3. O técnico do MAC, Cléber Gaúcho, entende que não há desvantagem em começar o mata-mata em casa.

Em coletiva de imprensa, o treinador, assim como Rogério Corrêa, disse que os playoffs são outra competição. “São jogos eliminatórios e isso já tem um caráter diferente, mexe um pouco mais com emocional do atleta. Nós temos um grupo experiente aqui e isso faz com que a gente de certa forma fique um pouco mais tranquilo nesse sentido, porque são atletas já acostumados com esse tipo de situação”, falou.

Sobre a “vantagem” do CAV em decidir em casa, Cléber observou que isso é muito subjetivo. “Eu vejo que, pelo menos para nossa equipe, a gente não tem tido problema em jogar fora, fizemos jogos interessantes fora de casa em situações de performance, então, como eu falei anteriormente, é uma equipe que tem lastro, uma história de jogos decisivos e atletas que estão acostumados a fazer partidas assim. Então eu vejo um fator muito igual em relação a isso, então não é uma preocupação tão grande nesse momento pelo menos pelo nosso lado”, comentou.

Reforço