A Votuporanguense venceu o Desportivo Brasil e assumiu a segunda colocação na tabela

publicado em 13/03/2024

Desportivo Brasil e CAV jogaram na tarde desta quarta-feira (13) (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brPela 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3, a Votuporanguense foi até Porto Feliz e venceu o Desportivo Brasil por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira (13), no Ernesto Rocco, resultado que fez o CAV assumir a segunda colocação. Além disso, a Pantera igualou a maior sequência invicta da história do clube – são 12 jogos sem perder. Wendel Júnior fez o único gol da partida.Em 2021, com o próprio técnico Rogério Correa, o CAV iniciou a Série A3 de maneira parecida, perdendo na estreia para o Rio Preto e depois ficando 12 jogos consecutivos sem perder. Na oportunidade, o time só foi derrotado novamente na 14ª rodada para o Barretos.Portanto, com a vitória de ontem a Pantera, novamente comandada por Rogério, iguala a maior sequência invicta da história do Clube Atlético Votuporanguense, fundado em dezembro de 2009.Em outras oportunidades, o CAV também teve boas sequências, como em 2010, no primeiro ano de competição na Segundona, como 10 jogos sem perder. Depois, no ano do acesso, em 2012, também foram 10 confrontos invictos. Os 12 jogos estão longe da maior série invicta da história da antiga Associação Atlética Votuporanguense, que ficou 27 partidas sem perder em 1982.Os primeiros oito minutos do jogo foram do CAV, que tentou pressionar. Já aos 10, os donos da casa tiveram uma boa oportunidade de finalização com Luketa, que recebeu na área, do lado esquerdo, mas chutou por cima do gol. Aos 24, Rafael Vinícius bateu falta com perigo à meta da Alvinegra. A bola passou perto da trave direita de João Paulo.Aos 36, novamente Luketa, mais ou menos do mesmo lugar, recebeu, porém chutou franco, cruzado, e a bola saiu. Aos 38, Isaac tabelou no meio e chutou forte, de fora da área, e Levy encaixou. Aos 42, a bola foi enfiada para Luketa, que recebeu na mesma posição, e chutou de canhota para fora. O primeiro tempo terminou igual em 0 a 0, com o Dragão com as melhores oportunidades, principalmente com o atacante Luketa.Já na segunda etapa o CAV abriu o placar aos nove minutos. Bady, que entrou após o intervalo, cobrou falta com velocidade pela esquerda, Israel recebeu e cruzou, a defesa rebateu e a bola sobrou para Wendel Júnior concluir de direita: 1 a 0 para a Votuporanguense.O Dragão Chinês tentou pressionar, mas o lance de maior perigo só aconteceu aos 45 minutos, em cobrança de falta que bateu no travessão de João Paulo. O confronto, então, terminou em 1 a 0. A Votuporanguense volta a jogar sábado (16), às 18h, na Arena Plínio Marin, contra o Lemense.