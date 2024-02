O técnico da Votuporanguense, Rogério Corrêa, ficou revoltado com o 4º árbitro

publicado em 28/02/2024

Rogério Corrêa soltou o verbo contra o 4º árbitro (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO técnico da Votuporanguense, Rogério Corrêa, ficou revoltado com Nelson Marques da Silva, quarto árbitro do jogo contra o União São João na tarde desta quarta-feira (28), no estádio Doutor Hermínio Ometto, em Araras. O comandante alvinegro chamou o árbitro de “cagão”.Em entrevista à reportagem da rádio, logo após a partida, o treinador da Pantera soltou o verbo contra Nelson. “O senhor Ricardo Bittencourt da Silva, o assistente 1 e o assistente 2, para mim foi a melhor arbitragem até hoje, tem que parabenizar a Federação. Porém, o senhor Nelson veio com uma coisa pessoal do jogo contra a Itapirense. Já é o segundo jogo nosso dele, ele que deu o pênalti, não existiu o pênalti. E eu falei para o árbitro isso, porque o que ele fez não existe. Tanto é que os nossos jogadores xingaram ele de tantos palavrões, que ele foi tão cagão, com medo, que ele não chamou o árbitro para expulsar”, declarou.Rogério espera que a diretoria do CAV faça algo para que Nelson não trabalhe mais como quarto árbitro em jogos da Alvinegra. “Porque não existe! E parabenizar a Federação, o pessoal da arbitragem que conduziu o jogo bem. Lógico que picou em certos momentos, o que é normal da arbitragem, mas ele apitou bem, e ele foi prejudicado no final porque a gente poderia sair daqui com um a derrota, por causa desse cara do lado de fora, é um cara que precisa aprender, e um cara que precisa aprender, sabe onde tem que aprender? Trabalhando, ele tem que estar lá na base, sendo árbitro, estando lá, não aqui como quarto árbitro fora que ele não vai aprender p... nenhuma. Eu acho que isso foi uma coisa pessoal, com o nosso banco do jogo contra a Itapirense. Tanto que no começo do jogo o árbitro veio falar com a gente a respeito do jogo passado, então quer dizer que se ele veio é porque alguém falou para ele, quem falou foi esse cidadão Nelson, que para mim o que ele fez hoje aqui foi um absurdo, um absurdo mesmo”, finalizou.