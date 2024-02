A rádio Cidade FM 94,7 transmite a partida ao vivo, com jornada esportiva a partir das 9h direto do Estádio Anísio Haddad

publicado em 10/02/2024

A Votuporanguense do lateral-direito Vinícius Baracioli (foto) joga amanhã em Rio Preto (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

Em lados opostos na tabela de classificação do Campeonato Paulista da Série A3, Rio Preto e Votuporanguense fazem clássico regional domingo (11), às 10h, no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto. A rádio Cidade FM 94,7 transmite a partida ao vivo, com jornada esportiva a partir das 9h.

O meio-campista Igor Pimenta, os zagueiros Felipe Costa e Taison, e o lateral-esquerdo Reinaldo Júnior – expulso na última partida – são as baixas para o confronto de amanhã em Rio Preto. A expectativa é que a Pantera comece com João Paulo; Vinícius Baracioli, Amorim, Rocha e Frank; Edson, Kayky, Nando e Bady; Adriano Luiz e Barcos.

Em entrevista para a reportagem da rádio Cidade FM 94,7, o técnico do CAV, Rogério Corrêa, observou que na teoria pode até parecer fácil jogar contra um time da parte de baixo da tabela, mas na prática não é. “É mais difícil, mais complicado, vocês viram no jogo contra a Matonense, que enquanto tem chance ali, o adversário sempre está motivado, tentando buscar”, contou.

O comandante alvinegro entende que a Pantera encontrará dificuldades diante do Jacaré. “Vai ser um jogo difícil, então a gente tá preparado para justamente estarmos atentos a todos os detalhes e fazer um nível de jogo como foi feito aqui no último confronto, em que, mesmo com um jogador a menos, seguimos com o nível de concentração, de dedicação e de comprometimento”, comentou.

Uma equipe competitiva durante os 90 minutos. É assim que Rogério quer o CAV amanhã, sempre buscando os três pontos. “É um time que vai lá buscar a vitória, fazer de tudo para buscar essa vitória porque é importante para seguirmos nos G8 e podendo chegar no G4, então o nosso objetivo é dar continuidade nessa sequência boa”, finalizou.

FICHA TÉCNICA

Rio Preto

Henrique

______________

Marquinhos

Guilherme Nascimento

Vinícius Santana

Jordan

______________________

___________________

Ryan Henrique

Adryel

Marcelo Guatapará

Kennedy

Thauan França

____________________

Welbinho

Rômulo

Técnico: Oscar de Souza.

Téc.: José Francisco Oliveira

*****

Votuporanguense

João Paulo

____

Vinícius Baracioli

Rocha

Amorim

Frank

___

Edson

Kayky

Nando

Bady

____________

Adriano Luiz

Gabriel Barcos

__

Téc.: Rogério Corrêa

*****

Data: Domingo (11/02)

Horário: às 10h

Árbitro: Marianna Nanni Batalha

Assistentes: João Messias da Silveira e Gabriel Pozzer

Local: Estádio Anísio Haddad – Rio Preto

* Transmissão da CIDADE FM 94,7