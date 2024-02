Jogador conversou com a reportagem da rádio Cidade FM 94,7

publicado em 09/02/2024

Caio Fabbro em treinamento do CAV (Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brPensando em reforçar o elenco para o decorrer do Campeonato Paulista da Série A3, a Votuporanguense contratou o meia Caio Fabbro, 22 anos, que já treinava no CAV. O atleta tem dupla nacionalidade: italiana e brasileira.“É um prazer muito grande estar na Votuporanguense, um clube que nos dá toda estrutura para trabalhar”, comentou, em entrevista exclusiva à reportagem da rádioÉ a primeira vez que o jogador trabalha com o treinador do CAV, Rogério Corrêa, mas o meia já conhecia o técnico e os trabalhos dele. “Eu estou bem fisicamente, já vinha trabalhando com o grupo, que é muito bom e qualificado”, contou. Apesar de novo na Série A3, Fabbro sabe que a competição é bastante difícil, mas está otimista. “Nosso grupo é bom e vamos fazer de tudo para conseguir o acesso”, completou.Caio Rodrigues Fabbro nasceu em Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, é destro, tem 1,85m de altura e geralmente joga como meia central. Seu último clube foi o União Mogi. Ele também atuou no Guarani-SC (sub-15), Blumenau, Marcílio Dias-SC e Joinville-SC (sub-20), além de jogar um tempo no Paraguai.