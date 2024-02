O julgamento ocorreu na tarde desta quinta-feira (8), na sede do TJD, na Capital Paulista

publicado em 08/02/2024

Thiago Ribeiro em treino do Catanduva (Foto: Divulgação/Catanduva)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brPor meio de suas redes sociais, o Grêmio Prudente informou que o Tribunal de Justiça Desportiva julgou procedente o pedido do clube e anulou a partida contra o Catanduva. O julgamento ocorreu na tarde desta quinta-feira (8), na sede do TJD, na Capital Paulista.Segundo o Prudente, o órgão reconheceu o erro de direito e decidiu pela anulação da partida impugnada, que será remarcada, ainda sem data definida. Na ocasião, o Catanduva fez o uso de seis substituições em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A3, no dia 27 de fevereiro. Catanduva e Prudente ainda podem, no prazo de 48 horas, interpor recurso contra a decisão.No jogo, o atacante Thiago Ribeiro, conhecido por passagens em São Paulo, Cruzeiro, entre outros, fez um golaço de letra e deu a vitória de virada ao Catanduva sobre o Grêmio Prudente por 2 a 1. A questão é que o Catanduva fez seis substituições, inclusive a sexta foi justamente a entrada de Thiago, que tem Pontes Gestal como cidade natal e é bastante conhecido em Votuporanga.