A arbitragem de Rafael de Souza revoltou torcedores, comissão técnica e jogadores da Votuporanguense na Arena Plínio Marin

publicado em 09/02/2024

O jogo entre Votuporanguense e São Bernardo foi bastante tumultuado (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

O final do primeiro tempo do jogo entre Votuporanguense e São Bernardo, na noite de anteontem, na Arena Plínio Marin, foi tumultuado. O árbitro da partida, Rafael de Souza, citou a confusão na entrada dos vestiários, no entanto não deu muitos detalhes do que aconteceu.

O primeiro tempo do duelo, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A3, foi amarrado e nenhuma equipe criou oportunidades de gol. Após empurra-empurra entre jogadores, o lateral-esquerdo do CAV, Reinaldo Júnior, levou cartão amarelo, que mais tarde prejudicaria ele e a Alvinegra. Na súmula consta que o motivo para o primeiro cartão foi “atitude antidesportiva ao trocar empurrões com seu adversário com a bola fora de jogo”.

Aos 45 minutos da primeira etapa, Reinaldo Júnior foi expulso. Em dividida pelo lado esquerdo, ele levantou o pé muito alto e atingiu o adversário. Como já tinha amarelo, levou o segundo e saiu da partida. A torcida da Alvinegra ficou indignada com o árbitro Rafael de Souza, que citou na súmula o motivo para o segundo amarelo: “foi por atingir o peito do seu adversário com o pé de forma temerária na disputa de bola”.

Depois do apito que determinou o fim do primeiro tempo, jogadores e comissão técnica do CAV foram para cima de Rafael. O técnico da equipe de Votuporanga, Rogério Corrêa, bastante irritado, reclamou muito.