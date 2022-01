A demarcação foi realizada na manhã desta segunda-feira (10) para os jogos desta tarde

publicado em 10/01/2022

A demarcação foi realizada na manhã desta segunda-feira (10) (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãoA Prefeitura de Votuporanga realizou na manhã desta segunda-feira (10) a demarcação das arquibancadas da Arena Plínio Marin para o jogo de logo mais às 11h e 13h15, e também colocará fiscais para cobrar o distanciamento social entre os torcedores para evitar a contaminação pela Covid-19. Além disso, também será cobrado, durante toda a permanência na partida, o uso da máscara.De acordo com a Administração Municipal, a medida deve vigorar até o fim da Copa São Paulo em Votuporanga. Para a entrada, o protocolo segue o mesmo com a apresentação do comprovante de vacinação e uso de máscara.