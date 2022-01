Como antecipado pelo A Cidade, Marcello Stringari é o novo secretário de Esportes e Lazer de Votuporanga

publicado em 18/01/2022

Marcello Stringari foi oficializado pelo prefeito Jorge Seba como o novo secretário municipal de Esportes e Lazer (Foto: A Cidade)

Da redação

Como antecipado pelo, Marcello Stringari é o novo secretário de Esportes e Lazer de Votuporanga. Seu nome foi oficializado na manhã de segunda-feira (17), em coletiva de imprensa realizada no gabinete do prefeito Jorge Seba (PSDB), após o novo titular da Pasta já participar de uma reunião com os demais secretários.Ao anunciar Stringari, Seba agradeceu inicialmente o trabalho do ex-secretário da Pasta, Fabiano Gimenez, que pediu exoneração do cargo por questões pessoais. Na sequência o prefeito enalteceu o trabalho de Alexandre Giora, que desde setembro do ano passado ocupava o cargo interinamente.“Quando o Alexandre assumiu a secretaria interinamente, nós pedimos para que ele mapeasse aquilo que já estava sendo feito pelo ex-secretário Fabiano, aliás a quem eu devo aqui o meu agradecimento pela colaboração. Feito esse mapeamento fomos atrás de um perfil e encontramos no Marcello uma pessoa com toda a capacidade de desenvolver aquilo que nós temos em nosso plano de governo, pois o esporte é um elemento transformador da vida das pessoas e o Marcello tem essa experiência”, apontou o prefeito.Já empossado, Marcello conversou com exclusividade com o jornal oe falou sobre os seus planos para o setor. Veja a entrevista na íntegra:Quando recebi o convite para estar secretário, já imaginava as dificuldades que existem em torno desse desafio, mas, com certeza, estou preparado. Sou uma pessoa que vem do esporte amador, uma pessoa que gosta do esporte amador e com certeza vamos brigar e lutar pela classe. Prometo bastante entrega e trabalho para que a gente possa fazer uma boa gestão.Acredito que o privado pode ajudar muito o esporte amador, pois, como você mesmo disse anteriormente, os recursos são poucos, então temos que buscar recursos no setor privado também para que o esporte possa chegar a pessoas que ainda não chega, pessoas que não têm essa oportunidade. Primeiro quero sentir e observar como está Votuporanga em relação a todos os esportes, como basquete, vôlei, natação, ciclismo, enfim, para que possamos montar um plano estratégico e poder ajudar. O setor privado tem muito a contribuir com isso e acho que essa busca por parceiros deve ser constante para que o esporte amador cresça.Minha primeira meta é conhecer a secretaria, saber tudo que ocorre dentro dela, para que em 15 ou 20 dias eu possa elaborar um projeto e apresentar ao Jorge (Seba) com todas as atividades que iremos desenvolver.A Votuporanguense é uma empresa que tem que ser ajudada, não pelo Poder Público, mas sim por todos nós. Ainda não sei como está o projeto para a conclusão da iluminação, mas irei tomar pé disso já nos próximos dias e iremos buscar iluminar a Arena para recebermos grandes jogos, tendo em vista como foi feito na Copa São Paulo, o tanto de pessoas que tinha no campo, participando e torcendo para a votuporanguense.Primeiro quero conhecer pessoalmente cada um desses atletas que representam Votuporanga para entender a necessidade e a carência de cada um deles. Nós já notamos a competência desses atletas que estão levando o nome da nossa cidade e quero expandir a “fórmula” deles para os demais que queiram participar do esporte, que queiram uma chance para podermos dar uma oportunidade a todos.